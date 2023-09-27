В ВСУ оценили возможность использования Abrams при плохой погоде

При ухудшении погодных условий в зоне конфликта вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут эффективно использовать танки Abrams, которые Киеву передал Вашингтон. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает «РБК-Украина».

«Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — отметил представитель ВСУ.

По словам Евлаша, планировать операцию ВСУ придется согласно сложившимся обстоятельствам. Он уточнил, что, как только наступит время и будут тактические условия для Abrams, танки войдут в бой.

«Пока не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут», — заключил глава пресс-службы Восточной группировки войск.

Журнал Military Watch Magazine сообщал, что танки Abrams, которые США поставляют ВСУ, могут использоваться иностранными экипажами, а не украинскими военнослужащими.

Газета The Washington Post писала, что Украина получила от США менее половины от обещанных Abrams. Ожидалось, что ВСУ получат 31 танк.

Ранее экс-разведчик США раскрыл, как Россия поступит с танками Abrams в случае их задействования в контрнаступлении ВСУ.