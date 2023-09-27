Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ВСУ оценили возможность использования Abrams при плохой погоде

Представитель ВСУ Евлаш: плохая погода помешает использованию танков Abrams

close
100%
Artur Widak/NurPhoto/Reuters

При ухудшении погодных условий в зоне конфликта вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут эффективно использовать танки Abrams, которые Киеву передал Вашингтон. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, сообщает «РБК-Украина».

«Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя», — отметил представитель ВСУ.

По словам Евлаша, планировать операцию ВСУ придется согласно сложившимся обстоятельствам. Он уточнил, что, как только наступит время и будут тактические условия для Abrams, танки войдут в бой.

«Пока не будем раскрывать карты, где именно и когда именно они войдут», — заключил глава пресс-службы Восточной группировки войск.

Журнал Military Watch Magazine сообщал, что танки Abrams, которые США поставляют ВСУ, могут использоваться иностранными экипажами, а не украинскими военнослужащими.

Газета The Washington Post писала, что Украина получила от США менее половины от обещанных Abrams. Ожидалось, что ВСУ получат 31 танк.

Ранее экс-разведчик США раскрыл, как Россия поступит с танками Abrams в случае их задействования в контрнаступлении ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях