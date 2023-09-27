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Франция назначит в Ереване своего военного атташе

Глава МИД Франции Колонна заявила о планах назначить военного атташе в Ереване

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Global Look Press

Франция намерена назначить военного атташе в Ереване и открыть консульство в Сюникской области Армении. С таким заявлением выступила глава МИД страны Катрин Колонна в Нацсобрании Франции, передает РИА Новости.

«Мы усилим наше сотрудничество с Арменией в сфере обороны», — отметила глава ведомства.

Министр анонсировала, что военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Кроме того, по ее словам, вскоре начнет работу консульство в Сюникской области.

26 сентября Франция предложила помощь пострадавшим при взрыве бензохранилища возле Степанакерта в Нагорном Карабахе. Колонна написала в своем X-аккаунте (бывший Twitter), что Париж готов направить свои ресурсы.

20 сентября президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил его дать гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха. Накануне французский лидер также провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.

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