Поставками американских танков Abrams дали президенту России Владимиру Путину возможность показать всему миру, как эту технику уничтожат на Украине. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если выведете танки Abrams на поле боя, то русские смогут уничтожить их. <…> Что может быть лучше демонстрации россиянам и всему миру горящих американских танков? Насколько мы глупы, чтобы дать им 31 возможность для этого», — сказал он.

Риттер также отметил, что новые поставки техники НАТО не повлияют на ситуацию на фронте. США сильно недооценивают потенциал Вооруженных сил России, думая, что ей нечего противопоставить американскому «волшебному оружию».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 сентября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области американские танки Abrams будут гореть, как немецкие Leopard и британский Challenger 2.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что российская армия взорвет танки Abrams, которые американские власти намерены передать Вооруженным силам Украины, ударами с воздуха. Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем.

25 сентября глава Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину. По его словам, тяжелая военная техника готовится усилить бригады ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.