Вооруженные силы Украины до сих пор не могут прорвать первую линию обороны в Запорожской области несмотря на постоянные попытки сделать это ценою огромных потерь. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в Киеве неоднократно утверждали, что прорвались вперед на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта, но «это оказалось ложью и намеренным вбросом».

«Шквальные атаки украинских боевиков сдерживаются и отражаются нашими защитниками. Враг бросил в бой большое число бронетехники и личного состава, но наша первая линия обороны остается неприступной», — рассказал Рогов.

Он добавил, что украинские войска уничтожаются за большом расстоянии от первой линии обороны. Российские военные в свою очередь не только обороняются, но и осуществляют контратаки.

Накануне Рогов сообщал, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку ВСУ на город Бердянск в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.