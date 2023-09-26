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В Совбезе РФ заявили о провале контрнаступления ВСУ

Патрушев: контрнаступление ВСУ захлебнулось, армия Украины несет огромные потери

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Контрнаступление украинской армии захлебнулось, и Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать свою инфраструктуру, заявил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе российско-египетских консультаций по безопасности в Каире.

»<...> контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру», — цитирует «Российская газета».

При этом Патрушев подчеркнул, что переданное Западом Киеву вооружение оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя.

Как сообщал 12 сентября президент РФ Владимир Путин, с начала контрнаступления Украина потеряла 71,5 тыс. человек.

По мнению польского генерала Леона Коморницкого, контрнаступление ВСУ не увенчается успехом, так как проводится «вопреки всем правилам военного искусства».

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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Контрнаступление Украины
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