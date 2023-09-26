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Болгария обсуждает передачу Украине дефектных ракет

«Фактор»: в Болгарии подготовили проект о передаче ВСУ дефектных ракет

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Depositphotos

В парламенте Болгарии был подготовлен проект о передаче Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300. Об этом заявили в издании «Фактор».

В качестве авторов инициативы выступили крупнейшие парламентские фракции ПП-ДБ (партии «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария») и ГЕРБ-СДС (партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союз демократических сил).

Подчеркивается, что у болгарской стороны нет возможностей для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРС С-300 без рисков для жизни и здоровья личного состава.

В результате у Болгарии нет возможности и ремонтировать боеприпасы для нужд ПВО Украины.

Против проекта выступила Социалистическая партия.

До этого на Украине заявили, что не будут применять ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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