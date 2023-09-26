Шойгу заявил о наращивании боевой мощи армии России

Минобороны России продолжает наращивать боевую мощь Вооруженных сил страны, в том числе за счет поставок современного оружия. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил. <...> Последовательная реализация мероприятий плана деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей», — отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

По словам министра, усиление армии стало возможным в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки военных с учетом опыта военной операции на Украине.

«Группировки российских войск продолжают активные действия по разгрому противника», — добавил глава Минобороны.

Шойгу также сообщил, что США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины (ВСУ), а Киев — «кидать необученных солдат в бессмысленные штурмы».

Министр заключил, что подобные действия властей Украины продолжаются, несмотря на отсутствие результатов контрнаступления.

25 сентября министр обороны представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным «Большой» к званию Героя России. По данным ведомства, командир принял на себя основную тяжесть боя, отражая атаку превосходящих сил ВСУ на Южно-Донецком направлении у села Урожайное.

Ранее Шойгу раскрыл, насколько серьезны потери вооруженных сил Украины.