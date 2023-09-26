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Шойгу: ВСУ несут серьезные потери

Министр обороны Шойгу заявил о ликвидации свыше 17 тысяч военных ВСУ за сентябрь

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Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

По его словам, в сентябре было уничтожено более 17 тысяч украинских военных и более 2,7 тысячи единиц вооружения и техники ВСУ. В том числе российские военные уничтожены 2 танка Leoprad, Chellenger, семь БМП Bradley и 51 самоходку западного производства.

Глава российского Минобороны также заявил, что США и их союзники продолжают вооружать украинские войска, а командование Украины бросает необученных солдат в бессмысленные штурмы, несмотря на отсутствие результатов контрнаступления.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска за последние сутки улучшили позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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