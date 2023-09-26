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Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Новой Таволжанки

Гладков заявил об отключении электроэнергии после обстрела Новой Таволжанки

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что село Новая Таволжанка попало под обстрел со стороны украинских войск, из-за чего была нарушена линия электроснабжения.

Как подчеркнул губернатор, в результате обстрела пострадавших нет.

«Нарушена линия электроснабжения, под отключение частично попадают абоненты села Новая Таволжанка и села Архангельское», — написал он.

Гладков также рассказал, что в результате прилета снаряда в Новой Таволжанке сгорела хозпостройка на территории частного дома. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и приступят к устранению последствий в ближайшее время, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили о пресечении попытки украинских БПЛА атаковать территорию России. По данным ведомства, один беспилотник был уничтожен над Белгородской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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