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На Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

WP: на Украину доставили менее половины от обещанного 31 танка Abrams

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на представителя украинских Вооруженных сил.

О каком количестве танков идет речь, не уточняется.

Американские СМИ ранее сообщали, что в первой партии будет всего 10 единиц Abrams.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам политолога, военного волонтера Алексея Живого, американские танки Abrams аналогичны российским Т-90. Слабым местом западной машины является газотурбинный двигатель, который сложнее обслуживать, особенно в полевых условиях.

В свою очередь глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что американские танки вряд ли долго продержатся в ходе боевых действий, и ВСУ больше помогли бы поставки ракет ATACMS, которые, как считает Буданов, все же не смогут изменить ситуацию на фронте.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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