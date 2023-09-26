На Украину доставили менее половины обещанных США танков Abrams

Украина получила от США менее половины от обещанного 31 танка Abrams. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на представителя украинских Вооруженных сил.

О каком количестве танков идет речь, не уточняется.

Американские СМИ ранее сообщали, что в первой партии будет всего 10 единиц Abrams.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам политолога, военного волонтера Алексея Живого, американские танки Abrams аналогичны российским Т-90. Слабым местом западной машины является газотурбинный двигатель, который сложнее обслуживать, особенно в полевых условиях.

В свою очередь глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов отмечал, что американские танки вряд ли долго продержатся в ходе боевых действий, и ВСУ больше помогли бы поставки ракет ATACMS, которые, как считает Буданов, все же не смогут изменить ситуацию на фронте.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.