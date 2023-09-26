Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Вечером 25 сентября в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. Власти попросили жителей спуститься в убежище, взяв с собой самое необходимое.

Одновременно была приостановлена работа морского и наземного общественного транспорта города. Также перекрыли движение по Крымскому мосту, не уточнив причины этого.

Некоторое время спустя Развожаев заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили ракету у аэродрома Бельбек.

Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.