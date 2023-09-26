Беспилотник сбили над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Грайворонском городском округе региона сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, в районе села Санково был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте.

В этот же день Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали окраину поселка Задорожный Краснояружского района.

Кроме того, накануне ВСУ несколько раз в течение дня атаковали Белгородскую область. В результате обстрелов пять человек в регионе получили ранения. Гладков заверил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время все пациенты находятся у себя дома.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.