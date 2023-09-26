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На Украине заявили, что не будут применять ракеты ATACMS для ударов по России

Данилов: ВСУ не будут применять ракеты ATACMS для нанесения ударов по России

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8th United States Army/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью испанской газете ABC, что Вооруженные силы Украины не будут применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России.

«Нам бы очень хотелось иметь их», — сказал он.

Он заверил, что ATACMS будут «использоваться Киевом исключительно для защиты» территории Украины.

«Мы не будем использовать их на территории России. У нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами», — указал Данилов.

До этого сообщалось, что украинские чиновники, опрошенные газетой The Wall Street Journal, считают, что танки M1 Abrams не изменят ситуацию на фронте.

При этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов отмечает, что американские танки вряд ли долго продержатся в ходе боевых действий, и ВСУ больше помогли бы поставки ракет ATACMS, которые, как считает Буданов, все же не смогут изменить ситуацию на фронте.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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