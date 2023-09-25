Силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек в Севастополе

Российские силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек», — написал он.

Губернатор отметил, что военные ВС России отражают ракетную атаку на город-герой. Он подчеркнул, что «работа продолжается».

Вечером 25 сентября власти Севастополя объявили в городе воздушную тревогу, жителей попросили спуститься в убежище, взяв с собой самое необходимое и ценное.

Одновременно морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекратил движение. Также движение по Крымскому мосту вновь приостановили, не уточнив причины этого.

22 сентября стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.