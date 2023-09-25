Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировались в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент RT Влад Андрица. По его словам, ежедневно подразделения ВСУ совершают по несколько вылазок.

«Много 155-мм калибра снарядов, «три топора», «три семерки» работают регулярно», — рассказал военкор.

Кроме того, по его словам, в районе Марьинки российские командиры фиксируют появление РСЗО «Град» у ВСУ.

25 сентября командир одного из подразделений Вооруженных сил России заявил, что военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии продолжают обеспечивать наступление, уничтожая наблюдательные пункты ВСУ в районе Марьинки.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщали, что российские войска улучшили тактическое положение у Веселого в ДНР. При этом бойцы 110-й механизированной бригады ВСУ предпринимали попытку атаковать позиции российских военных.

Ранее системы «Солнцепек» нанесли удар по украинским военным в ДНР.