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Украинский военнопленный рассказал о стратегии командования

РИА Новости: командование ВСУ направляет солдат в бой без проведения разведки

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинское командование сейчас направляет рядовой состав на военные задания без осуществления разведки местности, рассказал украинский военнопленный Олег Овчинников. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский военный проходил службу в 25-м отдельном штурмовом батальоне, он оказался в плену под Работино на Запорожском направлении.

«Поступила команда нашего старшего офицера, чтобы мы передвигались на край села. Как я понял, разведка сказала, что там никого нет. Но только мы зашли в подвал, буквально 10 минут, и полетели гранаты», — подчеркнул собеседник агентства.

Овчинников обратил внимание, что с попавшими в плен военными ВСУ нормально обращались, была предоставлена медицинская помощь.

«Они дроном летают, смотрят – это максимум. Разведки, как я понимаю, толком и не было, просто визуально сверху», — заключил солдат.

До этого военнослужащий ВС РФ рассказал о сдаче в плен солдат ВСУ после обстрела агитснарядами. Речь идет о снарядах для гаубиц Д-30, которые представляют собой боеприпас с рулонами с агитационными листовками.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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