Названы слабые места американского танка Abrams

Американские танки Abrams, которые в скором времени могут появиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ), аналогичны российским Т-90. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер Алексей Живов. При этом, по его словам, слабым местом западной машины является газотурбинный двигатель, который сложнее обслуживать, особенно в полевых условиях.

«Кроме того, «Абрамс» очень прожорливый в топливе, и если будет сложно уничтожить сам танк, то надо бить по его инфраструктурным коммуникациям, в первую очередь по подвозу топлива, чтобы у украинцев был постоянный дефицит топлива на фронте и они не могли заправлять «Абрамсы», — сказал Живов.

Он добавил, что траки танка Abrams столь же уязвимы перед российскими минами, как и любые другие.

Газета New York Times сообщала, что Украина в субботу, 23 сентября, получила первые танки Abrams. По словам представителей Минобороны США, в ближайшие месяцы Киеву передадут следующую партию таких бронемашин. При этом в военном ведомстве не назвали их точное количество.

Ранее на Украине признали, что танки Abrams «долго не проживут».