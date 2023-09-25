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На Украину прибыла первая партия американских танков Abrams

NYT: первую партию танков Abrams доставили на Украину из США 23 сентября

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Mindaugas Kulbis/AP

Украина в субботу, 23 сентября, получила первую партию американских танков Abrams. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на двух представителей Пентагона.

«Первые американские танки Abrams были доставлены на Украину», — сказано в сообщении издания.

По словам представителей Минобороны США, в ближайшие месяцы на Украину отправят еще танки Abrams. Они не назвали их точное количество. Как указали американские чиновники, прибывшие на Украину Abrams являются первыми из 31 танка, которые обещала передать Киеву администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее немецкий генерал Клаус Виттманн заявил, что танки Abrams не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) изменить ситуацию на поле боя.

До этого бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн высказал мнение, что танки Abrams на Украине будут уничтожены. По его словам, эти танки ничем не лучше уже уничтоженных на Украине британских Challenger или немецких Leopard.

Ранее российский капитан назвал самые полезные в зоне СВО типы вооружения.

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