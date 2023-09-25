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В Кремле рассказали, что Путин знает о героическом бое у Урожайного

Шойгу доложил Путину о героическом бое военных и Калашникова у села Урожайное

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Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о героических боевых действиях у населенного пункта Урожайное, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Накануне министр обороны Шойгу достаточно детально доложил президенту о геройском бое у села Урожайное, который дали наши ребята вместе со своим командиром, замкомвзвода [Иваном] Калашниковым», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, министр обороны России детально доложил Путину о героическом бое в зоне специальной военной операции в Донецкой народной республике.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин уточнял, что Вооруженные силы Украины провалили наступление под Урожайным. По его словам, украинская сторона несколько недель накрывала огнем артиллерии, пыталась зайти на российские позиции, но все оказалось безуспешно.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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