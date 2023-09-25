Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: ужесточение призыва на Украине обусловлено не только потерями

Военный эксперт Пинчук: Западу важно, чтобы каждый украинец отправился на фронт

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Ужесточение мобилизации на Украине обусловлено не только потерями на фронте. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса Андрей Пинчук, комментируя призыв на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, имеющих тяжелые заболевания, такие как гепатит или ВИЧ. По его словам, Западу важно, чтобы как можно больше украинцев оказались на передовой.

»Вашингтону важно, чтобы в каждой семье на Украине был кто-то, кто должен мстить за <...> раненого или искалеченного. И поэтому надо максимально засунуть на фронт население, чтобы этот вирус ненависти и, соответственно, отторжения России как цивилизационной сущности пропустили через себя как можно большее число людей», — сказал Пинчук.

Он напомнил, что русофобию украинцам стали прививать не с началом специальной военной операции и не на фоне событий 2014-го. Зомбирование началось более 30 лет назад — после развала СССР, подчеркнул полковник запаса.

20 сентября депутат Верховной рады Украины Кира Рудык заявила телеканалу Sky News, что у 80% украинцев есть родственники на фронте. По ее словам, начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ является близкой темой для очень многих семей в стране.

Ранее военный эксперт раскрыл численность мобилизационного потенциала Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях