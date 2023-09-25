Ужесточение мобилизации на Украине обусловлено не только потерями на фронте. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник запаса Андрей Пинчук, комментируя призыв на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) мужчин, имеющих тяжелые заболевания, такие как гепатит или ВИЧ. По его словам, Западу важно, чтобы как можно больше украинцев оказались на передовой.

»Вашингтону важно, чтобы в каждой семье на Украине был кто-то, кто должен мстить за <...> раненого или искалеченного. И поэтому надо максимально засунуть на фронт население, чтобы этот вирус ненависти и, соответственно, отторжения России как цивилизационной сущности пропустили через себя как можно большее число людей», — сказал Пинчук.

Он напомнил, что русофобию украинцам стали прививать не с началом специальной военной операции и не на фоне событий 2014-го. Зомбирование началось более 30 лет назад — после развала СССР, подчеркнул полковник запаса.

20 сентября депутат Верховной рады Украины Кира Рудык заявила телеканалу Sky News, что у 80% украинцев есть родственники на фронте. По ее словам, начавшееся 4 июня контрнаступление ВСУ является близкой темой для очень многих семей в стране.

Ранее военный эксперт раскрыл численность мобилизационного потенциала Украины.