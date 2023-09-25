ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины попал поселок Уразово Валуйского городского округа.

По его словам, два человек пострадали: у одной женщины легкая контузия, у второй — рассечение брови от осколков стекла. Медики осмотрели пострадавших на месте, госпитализация им не понадобилась.

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Чиновник уточнил, что прямым попаданием снаряда разрушена хозпостройка, также повреждены окна, кровля и забор частного домовладения. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

Ранее пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства противовоздушной обороны около 9:00 25 сентября предотвратили атаку украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Белгородской области.

Также Минобороны сообщало, что в ночь на 25 сентября и утром этого дня российские системы противовоздушной обороны перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, над Крымом, Брянской и Курской областями.

Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили за сутки 115 снарядов по Белгородской области.