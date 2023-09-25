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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт

Рогов заявил, что российские военные взяли под контроль Орехово-Васильевку в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовского направления в Донецкой народной республике. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, взятие Орехово-Василевки значительно улучшает тактические позиции ВС РФ на данном участке фронта. Высота этого поселка достигает 144 метров над уровнем моря.

Рогов добавил, что украинские военные проводят контратаку, в настоящее время продолжаются тяжелые бои.

22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ситуация на Артемовском направлении остается горячей.

По его словам, город Артемовск подвергается хаотичным обстрелам со стороны ВСУ.

23 сентября стало известно, что украинские войска потеряли штурмовую группу в очередной попытке атаки на российские позиции в населенном пункте Клещеевка под Артемовском

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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