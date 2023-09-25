Российские средства ПВО перехватили восемь беспилотников ВСУ над тремя регионами

В ночь на 25 сентября и утром этого дня российские системы противовоздушной обороны перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря, над Крымом, Брянской и Курской областями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в Telegram.

По данным ведомства, дежурными средствами ПВО четыре дрона были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Крыма.

Еще два украинских БПЛА были перехвачены над Курской областью, два — уничтожены над территорией Брянской области.

Информации о повреждениях инфраструктуры или возможных пострадавших не приводится.

Губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее подтвердили попытки ВСУ атаковать беспилотниками российские регионы.

Также агентство РИА Новости сообщало, что в ночь на 25 сентября силы противовоздушной обороны предприняли меры по отражению атаки беспилотного летательного аппарата над Тульской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.