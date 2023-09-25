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Повреждения подводной лодки ЧФ «Ростов-на-Дону» не являются критичными

ТАСС: подлодка ЧФ России «Ростов-на-Дону» получила незначительные повреждения

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Российская подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» получила некритичные повреждения, которые не приведут к значительному увеличению времени нахождения субмарины на плановом ремонте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны.

По его словам, подводная лодка получила лишь незначительные повреждения, не повлиявшие на ее прочный корпус. Устранение этих повреждений приведет лишь к незначительному увеличению времени нахождения субмарины на плановом ремонте.

Источник уточнил, что плановый ремонт подводной лодки должен был занять несколько месяцев.

Собеседник агентства сообщил, что на другом пострадавшем в результате украинской атаки судне, большом десантном корабле «Минск» Балтийского флота, сейчас производятся работы по расчистке поврежденных отсеков, осуществляется оценка объема предстоящих ремонтных работ.

13 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ракет воздушного базирования и безэкипажных катеров нанесли удар по Севморзаводу, в результате чего получили повреждения дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск».

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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