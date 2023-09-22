Байден: первый американский танк Abrams на следующей неделе поступит на Украину

Американский президент Джо Байден объявил, что в ближайшую неделю танки Abrams будут отправлены на Украину. Об этом пишет ТАСС.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме Джо Байден сообщил, что он одобрил новую партию военной помощи США для Украины. В этот транш будет включена артиллерия, боеприпасы и средства противотанковой обороны. Первые американские танки Abrams доставят на Украину уже на следующей неделе.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер на пресс-брифинге сообщил, что поставки танков Abrams Киеву идут согласно плану и ожидается, что техника прибудет на Украину в ближайшие дни или недели. Он не смог дать определенного ответа на вопрос о том, как быстро танки Abrams смогут повлиять на ход украинского контрнаступления.

При этом Райдер подчеркнул, что США предоставляют значительные боевые возможности Украине, и решение о их использовании остается на усмотрение украинских властей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.