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Пентагон пообещал доставить танки Abrams на Украину в ближайшее время

Представитель Пентагона Райдер: Abrams поставят ВСУ в ближайшие дни или недели

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Reuters

В США рассчитывают, что Украина получит танки Abrams в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает ТАСС.

«Что касается танков Abrams, то все идет по плану», — отметил Райдер.

Он подчеркнул, что назвать точные даты прибытия вооружения ему не дает «операционная безопасность». По словам бригадного генерала, это произойдет «в ближайшие дни и недели».

Райдер напомнил, что ближайший пакет военной помощи Киеву будет включать средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерию. Он признался, что по вопросу о поставке Киеву ракет ATACMS, пуск которой может осуществляться при помощи РСЗО HIMARS, «нечего объявить».

21 сентября научный сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Марина Мирон предостерегла американские власти, что танки Abrams могут столкнуться с серьезными проблемами в Запорожье из-за распутицы.

19 сентября в Пентагоне анонсировали скорую доставку танков Abrams на Украину.

Ранее ВСУ дали шесть недель для ведения эффективных боевых действий.

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