Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к «границам 1991 года», войдя в состав Российской Федерации, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал выступление Владимира Зеленского в Организации Объединенных Наций. Рогов отметил, что Украина могла бы вернуться к границам, когда она была в составе СССР.

«Федеральный округ в составе России может появиться после освобождения всего постукраинского пространства от власти нацистов», — сказал он.

Рогов отметил, что Зеленский не «обновил репертуар» для своего выступления.

«Зеленскому должно быть известно, что заигранные концерты никто не смотрит, билеты на них не покупают», — заключил председатель общественного движения.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что президента Украины Владимира Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.