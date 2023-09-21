В Киевской области прозвучали взрывы

Взрывы произошли в Киевской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Издание подчеркивает, что первые публикации о мощных взрывах появились в 5:20 по мск.

До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

19 сентября в Мелитополе произошел взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие.

До этого российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.

17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области. Киев объяснил громкие звуки работой систем противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.