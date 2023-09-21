В России создали аналог дрона-камикадзе «Герань»

Российская компания Zala Aero разработала новый беспилотный дрон под названием «Италмас», который является аналогом модели «Герань». Об этом сообщил главный конструктор компании Александр Захаров в интервью телеканалу «Россия 1». Он отметил, что «Италмас» обладает большей дальностью полета, превышающей 200 километров, и имеет увеличенную боевую часть. Как и «Герань», этот дрон также может использоваться в роли дрона-камикадзе.

Россия применяет беспилотники «Герань» в рамках специальной военных операций на Украине. В то время как Киев утверждает, что это иранский боевой дрон типа Shahed, но российская и иранская стороны отвергают эти предположения как необоснованные.

Дрон «Италмас» оснащен двигателем внутреннего сгорания, а его крылья служат баком для топлива. Компания Zala Aero уже готова начать поставки этого беспилотника. Первые испытания дрона были проведены зимой.

В сентябре 2022 года Министерство иностранных дел Ирана заявило, что не поставляет вооружение сторонам конфликта.

20 октября 2022 года Европейский союз ввел санкции против производителя беспилотных летательных аппаратов Shahed Aviation Industries. Власти США выразили озабоченность из-за недавних поставок иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использовались Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине.

Компания Zala Aero специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов, которые обычно имеют компактные размеры. Компания также имеет свой собственный лицензированный учебный центр для подготовки операторов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.