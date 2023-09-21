ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников

Министерство обороны России сообщило, что Киев предпринял попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей. Об этом пишет ТАСС.

Сообщение о попытке террористической атаки беспилотниками поступило в Минобороны России. Подразделения противовоздушной обороны успешно справились с задачей нейтрализации угрозы и нанесли удар по вражеским БПЛА, указали в военном ведомстве.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ массово пытаются атаковать Крым с помощью беспилотников.

О звуках работы ПВО написали в социальных сетях жители Балаклавы, Евпатории, Джанкоя, Севастополя, Саки, Новофедоровки и других городов. Они считают, это самая массовая атака беспилотников за последнее время.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.