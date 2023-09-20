В США рассказали о передаче Украине ракет ATACMS

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что переговоры о возможной передаче США Киеву дальнобойных ракет продолжаются, решение пока не принято. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в США продолжаются внутриведомственные дискуссии об этих оружейных системах, но никакого решения на данный момент не принято.

По его словам, возможность передачи Киеву ATACMS остается на повестке.

20 сентября журнал Foreign Policy со ссылкой на источник в аппарате конгресса сообщал, что все американские ведомства одобрили поставку ВСУ американских ракет большой дальности ATACMS, однако окончательное решение остается за главой государства Джо Байденом.

До этого агентство Reuters, со ссылкой на представителя американской администрации, сообщало, что президент США может объявить в четверг о выделении очередного пакета военной помощи Украине.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявлял, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.