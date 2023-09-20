Алиев заявил, что давал указание армии не подвергать население Карабаха опасности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации сообщил, что дал четкое поручение Вооруженным силам страны не подвергать опасности население Карабаха, передает РИА Новости.

«Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено», — сказано в сообщении.

Кроме того, Алиев добавил, что также азербайджанской армии было дано указание не бить по гражданской инфраструктуре.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

На следующий день Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Россия надеется, что Азербайджан будет соблюдать обещание не наносить удары по гражданским объектам в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.