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ФСБ занялась делом летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину

ФСБ будет вести уголовное дело летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину

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Телеграм-канал «Baza»

ФСБ будет вести уголовное дело против российского летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 на Украину. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Главное военное следственное управление СК России.

Как заявили в СК, следователи обнаружили в действиях пилота признаки государственной измены и все собранные доказательства передали ФСБ.

5 сентября Telegram-канал Baza сообщал, что Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину, вместе с ним на борту были еще двое членов экипажа. Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске 9 августа.

Позднее Кузьминов выступил на пресс-конференции в Киеве. Он рассказал, что маршрут Ми-8 был согласован, а лететь ему пришлось на предельно малой высоте (5–10 метров) и в режиме радиомолчания. По словам летчика, при пересечении российско-украинской границы по нему открыли огонь — предположительно, войска РФ. Пилот якобы получил ранение в ногу, но добрался до точки назначения.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что это украинская военная разведка убедила россиянина угнать вертолет, и пилот вылетел на Украину вместе с двумя членами экипажа на борту. По словам Буданова, от сопровождающих Кузьминова пришлось избавиться, поскольку они не знали об угоне воздушного судна и оказали сопротивление.

Telegram-канал Baza также писал, что мать Максима Кузьминова Инна могла организовать угон вертолета Ми-8 из Курска на Украину.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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