В Баку заявили о получении гарантий по разоружению формирований Армении

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил гарантии того, что незаконные формирования Армении будут разоружены, а военная техника будет передана азербайджанской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

19 сентября МИД Азербайджана объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян отверг участие Еревана в переговорах с Баку.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.