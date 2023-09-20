Минобороны РФ сообщило об успехах ВС РФ на Херсонском направлении

Минобороны РФ сообщило, что на Херсонском направлении российские войска уничтожили четыре группы украинского спецназа.

Согласно сообщению оборонного ведомства, диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ были поражены в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области, а также островов Алешкинский и Переяславский.

Как уточняет МО РФ, украинские силы потеряли более 60 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что военные российской группировки войск «Днепр» уничтожили украинские лодку с четырьмя солдатами и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области.

Накануне Министерство обороны России информировало, что российские войска в течение суток уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, в Запорожской области и Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.