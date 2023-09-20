На Украине взяли ответственность за атаку на Севастополь

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал атаку на Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Юсова, украинские силы продолжают плановую атаку по военным объектам, в том числе Крыма. Он также заявил, что совсем скоро детали о таких атаках будут опубликованы.

20 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что, по уточненной информации, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку на город.

Развожаев также заявлял в среду, что в результате работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Верхнесадовом и в Каче, предварительно, упали сбитые беспилотники. Губернатор уточнял, что пострадавших в результате инцидентов нет. Однако в населенных пунктах произошло небольшое возгорание травы.

До этого начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал новые удары по Крыму.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.