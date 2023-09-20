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Авиация ВКС России сбила украинские самолеты в Николаевской области

МО РФ: в Николаевской области сбиты украинские Су-24М и истребитель МиГ-29

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militarizm.su

Минобороны России сообщило, что истребительная авиация ВКС РФ сбила в Николаевской области украинские бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29.

Согласно сообщению оборонного ведомства, Су-24М был сбит в районе села Нововладимировка, а на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата был поражен украинский МиГ-29.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на источники информировало, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выключают электронику украинских военных самолетов, вынуждая их регулярно отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на свои аэродромы.

19 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в Запорожской области был сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пресс-служба Министерства обороны РФ также сообщала, что российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт на территории России.

14 сентября российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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