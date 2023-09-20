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Украинский депутат раскрыла масштабы мобилизации

Депутат Рады Рудык заявила, что у 80% украинцев есть родственники на фронте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины Кира Рудык заявила, что у 80% украинцев есть родственники на фронте, сообщает телеканал Sky News.

«У почти 80% украинских семей есть кто-то, кто воюет на фронте, или они знают кого-то очень близкого, кто воюет на фронте», — заявила Рудык.

По ее словам, начавшееся 4 июня украинское контрнаступление является близкой темой для очень многих семей в стране. При этом коллега Рудык, секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявлял, что на Украине будет усилена мобилизация, а 80% нынешнего состава ВСУ никогда ранее не служили в армии.

Ранее стало известно, что около 25 тысяч украинских военнослужащих потеряли конечности с февраля прошлого года в результате конфликта на Украине.

Врач из США Майк Коркоран отмечает, что точно посчитать, сколько солдат лишились конечностей, очень тяжело, их может быть больше.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Контрнаступление Украины
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