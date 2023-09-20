В Германии отвергли обвинения Киева в передаче неисправных танков

Официальный представитель Министерства обороны Германии Кристина Рутси заявила, что бундесвер поставляет Украине исправное вооружение, сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Киев отказался принимать несколько неисправных танков Leopard 1A5.

«В Германии передаются танки Украине в боеспособном состоянии», — утверждает Рутси.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Она добавила, что указанные в СМИ устаревшие танки Leopard 1A5 активно применяются для обучения украинских танковых бригад на территории Германии, после чего их необходимо тщательно ремонтировать перед передачей боевым частям Вооруженных сил Украины.

Ранее Украина на прошлой неделе отказалась принять от Германии 10 танков Leopard 1A5 из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Киев уведомил специальный штаб при Минобороны ФРГ, что прибывшие на территорию Польши немецкие системы вооружения нуждаются в ремонте. Однако, поскольку нет ни необходимого технического персонала, ни нужных запчастей, отправлять Leopard на Украину «нет смысла».

Ранее Путин заявил, что танки Leopard и БМП Bradley «прекрасно горят».