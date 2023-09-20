Президент России Владимир Путин заявил об активной работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

По его словам, российские миротворцы очень активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в нагорно-карабахский конфликт. Как отметил глава государства, они делают все, чтобы защитить мирное население Карабаха.

Он также указал, что в основном пункте базирования миротворцев РФ было размещено свыше 2000 гражданских лиц, из них более тысячи детей.

20 сентября Министерство обороны России сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

До этого в Минобороны Азербайджана подтвердили прекращение огня.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.