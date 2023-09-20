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Украина может остаться без военной поддержки США

Politico: помощь Украине оказалась под угрозой из-за проблем с бюджетом США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может остаться без военной поддержки США, если в Вашингтоне не удастся урегулировать вопрос с бюджетом. Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что если к концу сентября американские законотворцы не смогут договориться о бюджете, то власти будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности.

«Например, во время такого эпизода в 2018 году американские войска продолжали охотиться на террористов на Ближнем Востоке, но тренировки десятков тысяч военнослужащих Национальной гвардии и резервистов были отменены», — сказал представитель Пентагона Крис Шервуд.

До этого член палаты представителей Байрон Дональдс заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США не вовремя, конгресс не может сейчас выделить ему денег, которых нет.

Накануне конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин, известная своими громкими высказываниями, заявила, что Байден «в кармане» у Зеленского.

Ранее в США уличили Байдена в спонсировании «террористического государства».

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