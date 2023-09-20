Российская авиация уничтожила ключевой объект в Купянске

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что мост в Купянске уничтожен высокоточным ударом российских ВКС — этот стратегически важный объект позволял ВСУ перебрасывать подкрепления через реку Оскол, передает телеканал «Россия 24».

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол. Кроме того, те переправы, которые возводятся противником, уничтожаются», — заявил Ганчев.

По его словам, в районе Купянска и реки Оскол в данный момент идут позиционные бои, в которых Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что за сутки в госпиталях Харькова резко выросло число тяжелораненых украинских военных.

По его данным, большая часть раненых — результат эффективной работы российской авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.