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Военный раскрыл численность мобилизационного потенциала Украины

Военный Дандыкин: Украина может мобилизовать еще порядка 50 тысяч человек

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Gleb Garanich/Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в беседе с «Лентой.ру», что Украина может мобилизовать еще около 50 тысяч человек.

По его словам, первое, за счет чего на Украине собираются усилить мобилизацию, — это призыв ограниченно годных к военной службе людей с болезнями, которые позволяют, по мнению украинской стороны, принимать участие в боевых действиях.

«Посчитали, что могут быть только годные и не годные, никаких ограниченно годных быть не должно», — продолжил Дандыкин.

Также он указал, что Киев просит вернуть на Украину уехавших беженцев. Ряд стран откликнулись на этот призыв, но теперь, после охлаждения отношений с Польшей, выдача украинцев крайне маловероятна, отметил эксперт.

«Мобилизационный максимум, который смогут выжать, это около 50 тысяч человек», — сказал он.

Дандыкин также назвал маловероятным существенное увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет наемников.

«Те резервы, которые подготовили НАТО, постепенно сгорают на полях сражений. Сгорают профессионалы. Больше всего людей идет из Польши, но из-за трений этот поток может перейти в маленький ручеек», — добавил эксперт.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что в ходе конфликта Украина потеряла около полумиллиона человек и лишилась части территорий. Об этом она рассказала на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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