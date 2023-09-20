В Армении возбудили дело о геноциде со стороны Азербайджана

В Ереване возбудили дело о геноциде со стороны Азербайджана. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Признаками геноцида названы блокировка Лачинского коридора, в том числе гуманитарных и пассажирских перевозок по нему, прерывание газо- и электроснабжения в Нагорных Карабахе. Также Азербайджан обвиняют в попытке этнической чистки.

До этого появились сообщения о прекращении огня в Нагорном Карабахе благодаря российскому посредничеству.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее президент Азербайджана Алиев назвал условия остановки боевых действий в Карабахе.