Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» уничтожили украинские лодку с четырьмя солдатами и 120-миллиметровый минометный расчет в Херсонской области. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, противник также лишился боевого комплекта к миномету. Пятеро украинских военнослужащих ликвидированы, двое получили ранения.

Также источник рассказал, что на Каховском направлении в зоне спецоперации российские военные нанесли удар по месту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил Украины. В результате были уничтожены 13 украинских солдат, семеро получили ранения, выведены из строя три автомобиля противника.

В районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, точным ударом ликвидирована позиция одного из подразделений ВСУ, уничтожены шесть военных.

Накануне Министерство обороны России сообщало, что российские войска в течение суток уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, в Запорожской области и Херсонской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.