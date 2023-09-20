Танк ВСУ обстрелял погранпункт в Брянской области

Украинский танк обстрелял пропускной пункт «Погар» в Брянской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вчера, 19 сентября, в 23:00 мск. Под огонь украинского танка попал пограничный пункт «Погар», который находится в 800 метрах от границы с Украиной. Предположительно, танк Т-80 ВСУ выпустил один снаряд, а затем покинул зону обстрела, скрывшись в лесопосадке.

В результате атаки нет ни раненых, ни пострадавших. О разрушениях также ничего не сообщается.

Ранее ВСУ обстреляли международный пункт пропуска в Брянской области.

Атака произошла 24 августа около 21:00 мск. Уточняется, что из танка ВСУ выпустили три снаряда калибра 125 мм по селу Случаевск (примерно 1 км от украинской границы) и еще два — по автомобильному пропускному пункту «Погар» в том же Погарском районе (150 метров до границы).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.