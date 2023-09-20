Минобороны показало кадры выхода в море корвета «Стойкий»

Министерство обороны России в своем Telegram-канале сообщило, что корвет «Стойкий» провел ракетные стрельбы на Балтике.

«Экипаж корвета «Стойкий» в морском полигоне флота провел серию плановых практических стрельб по надводным и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска «Редут»», — указано в сообщении.

Ракетным оружием корвет стрелял как по наводной, так и по воздушным мишеням, — причем стрельбы велись в условиях наведения радиоэлектронных помех «противником» корабля. Акватория, в которой проводились учения, была закрыта на время для морского транспорта.

Ранее подводная лодка «Можайск» погрузилась на 190 метров в ходе испытаний в Балтийском море.

В ходе погружения экипаж подлодки и представители промышленности проверили работу всех систем и механизмов подводной лодки, отработали алгоритмы действий при управлении кораблем на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

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