Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ФСБ арестовала жителя Алтая, который хотел отравить российских солдат

ФСБ задержала жителя Барнаула, отравившего воду для мобилизованных

На Алтае ФСБ арестовала местного жителя, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих, сообщает ТАСС.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — указано в сообщении пресс-центра ФСБ.

Известно, что задержанный мужчина проживает в Барнауле, ему 42 года. Свое преступление он снимал на видео, которое затем отправил на Украину. Против мужчины возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

Ранее ФСБ пресекла деятельность двух крупных нарколабораторий в Ростове.

Во время обысков в лабораториях по изготовлению наркотиков сотрудники ФСБ изъяли более 17 килограммов готового мефедрона и еще 180 килограммов прекурсоров.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях