ФСБ арестовала жителя Алтая, который хотел отравить российских солдат

На Алтае ФСБ арестовала местного жителя, который отравил воду для мобилизованных военнослужащих, сообщает ТАСС.

«Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — указано в сообщении пресс-центра ФСБ.

Известно, что задержанный мужчина проживает в Барнауле, ему 42 года. Свое преступление он снимал на видео, которое затем отправил на Украину. Против мужчины возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт).

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