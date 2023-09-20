Разведчик сообщил, что российские бойцы закрепились на окраине Клещеевки

Подразделения десантников ВС России закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным «Феникс».

Он пояснил, что Клещеевка «была снесена с лица земли» давно. В селе реально негде закрепляться. Но, по словам разведчика, российские войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее.

«Там закрепились», — сказал начальник разведки.

Он обратил внимание, что сейчас подразделения дивизии занимают несколько домов, в том числе и на северной окраине села.

Разведчик отметил, что Клещеевка считается «серой зоной», куда противник «особо не суется». У железной дороги украинские военные выставили только наблюдательные пункты.

По данным начальника разведки, обстановка в районе села тяжелая, но контролируемая. ВСУ постоянно обстреливают эту зону кассетными боеприпасами. Клещеевка расположена в низине, что создает дополнительные сложности военным при удержании населенного пункта.

19 сентября Минобороны РФ заявило о крупных потерях ВСУ в Клещеевке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.