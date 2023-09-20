Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Разведчик сообщил, что российские бойцы закрепились на окраине Клещеевки

РИА Новости: российские военные закрепились на северной окраине Клещеевки в ДНР

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения десантников ВС России закрепились на северной окраине Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости начальник разведки дивизии с позывным «Феникс».

Он пояснил, что Клещеевка «была снесена с лица земли» давно. В селе реально негде закрепляться. Но, по словам разведчика, российские войска отодвинулись на рубеж железной дороги и зашли за нее.

«Там закрепились», — сказал начальник разведки.

Он обратил внимание, что сейчас подразделения дивизии занимают несколько домов, в том числе и на северной окраине села.

Разведчик отметил, что Клещеевка считается «серой зоной», куда противник «особо не суется». У железной дороги украинские военные выставили только наблюдательные пункты.

По данным начальника разведки, обстановка в районе села тяжелая, но контролируемая. ВСУ постоянно обстреливают эту зону кассетными боеприпасами. Клещеевка расположена в низине, что создает дополнительные сложности военным при удержании населенного пункта.

19 сентября Минобороны РФ заявило о крупных потерях ВСУ в Клещеевке.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях