В Минобороны сообщили об уничтожении двух беспилотников ВСУ на территории России

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«19 сентября около 21.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты в небе над Белгородской и Орловской областями.

19 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что в Шебекинском городском округе системой ПВО сбит беспилотник на подлете к городу.

До этого Министерство обороны России заявляло о попытке атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Беспилотный летательный аппарат был сбит российскими силами ПВО.

Накануне губернатор Белгородской области сообщал, что система противовоздушной обороны сбила три цели над регионом. Согласно заявлению Гладкова, цели были уничтожены в Шебекинском городском округе на подлете к городу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.